Дурак онлайн - карточная игра. Играйте с друзьями и соперниками.

Дурак в ВКонтакте

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Особенности и правила онлайн-игры

ВК версия игры в Дурака, для тех, кто хочет играть онлайн в Дурака ВКонтакте, особенности и функции онлайн версии Дурак в ВК.



Игра в дурака является одной из самых популярных карточных игр в России – в нее любят играть как взрослые, так и дети, и одним из ее преимуществ считается то, что проиграть в ней можно исключительно по воле случая. Это значит, что никто не остается в обиде, и все весело и азартно проводят время. Но если раньше для того, чтобы поиграть в дурака, нужно было еще собраться компанией, то теперь это можно сделать в соцсети Вконтакте – как вместе с пользователями из списка контактов, так и просто в автоматическом режиме.

Возможности и функционал

Игра Дурак ВК предельно проста и будет интуитивно понятна всем, кто уже играл в нее в реальной жизни. На экране появляется имитация игрального стола, колода карт, и игроки делают ходы, отбивают карты противника, либо же забирают их себе. Суть онлайн партии не меняется: проигравшим признается тот, у кого на руках остаются карты. При этом Дурак в ВК имеет и разные интересные функции.



Например, есть возможность:

отсортировать карты по убыванию или возрастанию значения, сделать так, чтобы все козыри были наверху и т.п.;

включить уведомления о приглашениях поиграть или изменениях в работе игры, а также отключить их полностью;

поменять никнейм и называться не своим именем во Вконтакте, а так, как захочется;

следить за персональной статистикой: количеством побед, поражений, партий и др.

Таким образом, игра Дурак ВК онлайн сохраняет все особенности традиционной игры, но также оказывается во многом более удобной. К тому же, играть в нее можно когда угодно. Игра доступна как в мобильной, так и в декстопной версии.



Всё, что нужно, – это открыть её, и тогда она останется в списке личных игр. Также Дурак ВК дает возможность в любой момент позвать на партию друзей – эта функция находится прямо на главном экране. Если никто из них так и не захочет присоединиться, то можно воспользоваться приглашением случайных игроков.

Правила игры ВКонтакте и практические советы

Перед началом партии нужно выбрать, какая игра Дурак ВК будет запущена – подкидной или переводной. Они отличаются только способом обращения с картами – их можно будет или подбрасывать на стол или, во втором варианте, переводить ходы другим игрокам.



В онлайн-варианте Дурак в ВК выглядит практически стандартно. Для того, чтобы сыграть в него, необходимо:

перетасовать колоду и раздать карты. Карты раздаются рубашками вверх, пока на руках у игроков не окажется по 6 штук. После этого колода укладывается на стол, и из нее достается случайная карта, которая располагается внизу – это будет козырь; сделать первый ход. Система автоматически выбирает того, кто ходит первым, и этот игрок должен положить на стол либо одну любую карту, либо несколько карт одинакового достоинства. Противник должен или отбить эту карту или забрать ее; продолжать игру. Чтобы побить карту на столе, нужно положить на нее карту той же масти, но старшего достоинства, либо козырь (если на столе не карта козырной масти). Побить козырь можно лишь козырем выше по старшинству – даму королем и т.д.; если карта бита, игрок может подкинуть еще несколько карт того же достоинства, что уже есть на столе, но любой масти. Если побить их не получается, отбивающий должен забрать все карты себе. Далее необходимое до 6 количество карт игроки по очереди добирают из колоды; если игрок отбил все карты на столе, они переворачиваются и кладутся отдельно – это называется «отбой» или «бито». То есть, в колоду они не возвращаются, так что брать из нее продолжают до тех пор, пока она не закончится.

Онлайн игра Дурак ВК, как и традиционная, продолжается до тех пор, пока у всех игроков не закончатся карты на руках. Тот, у кого они останутся, по правилам признается “дураком”.



Тем не менее, в ВК-версии есть и свои нюансы. Например, карта тройка имеет особый статус – ей «бьют» любые карты кроме тузов и козырей. Также в онлайн-варианте можно выбрать партию без козырей и играть используя только достоинства карт, что тоже может быть интересно. А еще эта версия дурака Вконтакте является первым веб-дураком с настоящим 3D, что дарит удивительное ощущение присутствия и еще больше увеличивает удовольствие от партии.

Интерактивные функции

Игра Дурак ВК позволяет поддерживать ощущение реального общения – с соперниками можно общаться в чате, обмениваясь своими мнениями по поводу ведения партии и т.д. Практика показывает, что разговоры в этих чатах бывают не менее интересными, чем сама игра, что делает ее еще более азартной и увлекательной. Кроме того, ни одна ВК-версия Дурака от конкурентов не является настолько же увлекательным и продуманным – от интуитивно понятного интерфейса и до ультрасовременной и яркой трехмерной графики.



Онлайн-дурак ВК – это отличная возможность проводить время в любимой соцсети с еще большим удовольствием. Можно приглашать друзей, можно знакомиться с другими пользователями и в любое удобное время наслаждаться карточными баталиями, которые визуально почти не отличаются от реальных. Достаточно всего лишь открыть игру и сыграть одну партию, чтобы в этом убедиться!