Карточная игра Дурак – популярное среди российских игроков развлечение, в которое играют с семьей, друзьями и даже со случайными знакомыми. Существуют десятки вариаций этой игрушки. Предлагаем познакомиться с самыми популярными видами игры в карты Дурак.

Российский «Дурак»

Классический подкидной или переводной Дурак предполагает использование колоды, состоящей из 36 карт. В игру могут играть от двух до шести человек, а главная задача участников – первым избавиться ото всех карт на руках. Тот, у кого это не получится, считается проигравшим.

Основные правила

Первым делает ход участник, у которого есть наименьший козырь. Игрок, на которого сделан ход, должен отбить его картой большего номинала или козырем. Если отбиться не получается, карты забирают себе. В переводном варианте ход можно перевести на другого игрока аналогичной картой. Козырь определяется случайным образом – раздающий вытаскивает любую карту из колоды. Уместен блеф. Выигрывает участник, который первым остался без карт.

Особенности: козыри, атака, защита

Атаковать оппонента можно любой картой, включая козырь. Также можно подкидывать любые карты, значения которых появляются на игровом столе.

Польский/Чешский «Дурак»

Один из видов игры в карты «Дурак» – чешский или польский варианты, правила которых практически идентичны.

Отличия от российской версии

Такая игра в Дурака сильно отличается от привычной нам версии карточной игры:

игрок, который будет сдавать карты, определяется жеребьевкой; в последующих сетах карты сдают по очереди; после перетасовывания колоды каждому участнику выдают по 5 карт, обязательно по одной за раз; первым ходит участник, находящийся по левую руку от сдающего; сделать ход можно любой картой, а отбить – картой аналогичной масти или того же достоинства. Также можно воспользоваться любой Дамой для того, чтобы изменить масть для следующих игроков; при отсутствии нужной карты игрок добирает карту из общей колоды. Если и новой картой отбиться не получается, ход переходит к следующему игроку.

Уникальные правила и особенности

Игра имеет свои уникальные правила. К примеру, когда в колоде заканчиваются карты, отбой собирают в стопку, снимают верхнюю карту и открывают, оставшиеся же используются как колода. Участник, который выкладывает даму, может выбрать любую масть. Игрок, находящийся слева от того, кто выкладывает семерку, берет две карты. Основная задача игры – избавиться ото всех карт. Проигравший, у которого на руках остались карты, считает баллы за них, например, за Валета – два, а за Короля – четыре.

Мелкие карты считаются согласно своему достоинству.

Международные варианты «Дурака»

Также существуют другие международные виды игры в карты «Дурак»

Английский «Crazy Eights»

Crazy Eights – классическое развлечение, в ходе которого нужно избавиться от карт, имеющихся на руках. Основная идея состоит в том, чтобы положить на верхнюю карту в колоде другую карту, которая совпадает с ее мастью или достоинством. Если сделать это не получается, участник тянет карты из колоды до тех пор, пока не вытянет подходящую.

Правила игры и цель

Для того, чтобы одержать победу, необходимо сбросить все карты на руках. Основные правила сводятся к следующим:

первый ход принадлежит участнику, который находится по левую руку от раздающего; тот, на кого сделан ход, тянет карты из колоды до тех пор, пока ему не попадется та, которая по масти или достоинству не соответствует выложенной; когда карты в колоде заканчиваются, их перемешивают и используют еще раз; если верхняя карта – не восьмерка, нужно выложить на нее карту аналогичного достоинства или масти. К примеру, если сверху лежит шестерка пик, на нее можно положить другую шестерку или же любую карту пиковой масти; игра продолжается до тех пор, пока у одного из участников не останется карт.

Специальные карты и их эффекты

Специальная карта в игре – «восьмерка» – ее можно положить на любую карту.

Перед началом матча можно менять правила, например, позволить игрокам тянуть карты даже в том случае, если у них есть та, которой можно сыграть.

Французский «Le Fou»

Карточная игра появилась в далеком XVI столетии. С тех пор она претерпела ряд изменений и сегодня является популярным и динамичным развлечением для всех возрастов.

Уникальные особенности

Для игры нужна колода из 52 карт и 2 участника, один из которых играет роль дилера. Самая старшая карта здесь – король, самая младшая – Туз. Дилер сдает по одной карте себе и второму участнику. Соперник должен решить, менять карту на карту дилера или нет. Если дилер держит короля, осуществить обмен не представляется возможным. Далее решение принимает дилер – менять свою карту на верхнюю из колоды или же оставить себе. После этого оба игрока сбрасывают карты на стол – тот, чья карта старше, и объявляется победителем. При одинаковом достоинстве карт победа оказывается в руках дилера.

Азиатские варианты «Дурака»

Японский «Baba-nuki»

Одним из малоизвестных русскоязычному игроку видов игры в карты «Дурак» является японский «Baba-nuki». В игре используются колоды на 52 или 54 карты.

Особенности правил и игровой процесс

Дилер сдает всю колоду участникам. В итоге у кого-то может оказаться на одну карту больше или меньше. Далее игроки сбрасывают все парные карты. Следующий шаг заключается в том, что игрок предлагает карты участнику слева. Тот должен не глядя выбрать одну карту и добавить ее к своим. Если образуется пара, он сбрасывает ее лицевой стороной вверх. Таким образом игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не избавится ото всех пар.

Китайский «Sheng Ji»

Sheng Ji – китайский дурак, семейство карточных развлечений, где нужно подсчитывать очки.

Правила и уникальные элементы

Первых двух игроков, которые сдают карты, выбирают путем жеребьевки. В следующих раундах карты тасуют победители. В игре используется колода из 216 карт, которая делится надвое – их тасуют два дилера. Карты сдают по часовой стрелке – каждый участник самостоятельно берет карты до тех пор, пока не наберет 36 штук. При отсутствии джокера и двоек участники могут объявить «революцию». Смысл шага заключается в том, чтобы участники согласились на новую сдачу карт.

Игрок, получивший право первого хода, кладет на стол одну карту. Участник, на которого походили, может пропустить ход, положить сверху карту более высокого значения или передать ход следующему участнику.

Важность стратегии и командной игры

Стратегия игры дурак также может оказать влияние на результаты. В игре принимает участие 4 игрока. Они делятся на две команды, каждая из которых имеет определенный рейтинг, набираемый в соответствии с количеством побед и поражений. Одна из команд – «разыгрывающая», вторая – «противники». Выигрывает команда, которой удалось собрать 80 очков.

Таким образом, мы выяснили, что в мире существует множество видов карточной игры «Дурак», и в разных странах она имеет свои правила, которые во многом обусловлены местными культурными особенностями, а также интересами самих игроков.