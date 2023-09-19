Игра Дурак может показаться легкой, однако на деле победить бывает не так-то просто. Грамотные стратегии ходов помогут достичь успеха и оставить противников позади. Кроме того, они позволят контролировать темп процесса.

Принципы ходов

Обычно право первого хода в Дураке отдается тому, у кого самый меньший козырь, хотя иногда случается, что игроки меняют правила по своему усмотрению. Если партий больше одной, то первым ходит тот, кто сидит слева от проигравшего («из-под дурака»).

Основная стратегия ходов в Дураке состоит в подсчете карт и ведении статистики. Новичкам может быть сложно освоиться, но со временем получится привыкнуть и даже научиться предсказывать действия оппонента. Сначала можно следить только за козырями, затем переходить к валетам, дамам и тузам и так далее.

Отбиваться в Дураке рекомендуется только теми картами, которых на руках несколько, или же есть точная уверенность, что они уже ушли в бито. Например, если на игрока походили восьмеркой крести, а в наличии у него одна девятка крести и три валета, то отбиваться лучше именно последними.

Еще один интересный прием – занижение силы масти. Если у вас есть король и туз одной масти, то необязательно выкидывать короля. Если вы уверены, что два туза уже ушли в бито, то можно использовать свой. В таком случае самой сильной картой останется король, и игрок ничего не потеряет.

Если противник отбивается в течение игры крупными козырными картами, не стоит «дожимать» его до конца, если точно известно, сколько именно у него козырей. Именно такое количество ему карт и нужно кидать. Возвращать карты обратно не рекомендуется.

Если игроку в Дураке подкинули сразу пять карт, а матч еще не близок к финалу, то лучше взять их, а не выбрасывать все козыри. Это особенно важно в игре подкидной дурак, где каждая карта имеет свою ценность. Еще можно блефовать: отбиваться мощными козырями, чтобы оппонент подумал, что они на исходе. Тогда есть вероятность, что в дальнейшем он использует более слабые карты.

Стратегические аспекты

При продумывании ходов в Дураке всегда стоит следить за козырями. Их запомнить проще всего, ведь их немного, а самых значимых лишь пять — туз, король, дама, валет и десятка. Стоит всегда держать в голове, вышли они из игры или еще нет. Наблюдательность в Дураке очень важна.

Мелкие козыри – с 6 до 9-10 отлично подходят для атаки. Ими можно закидывать соперника, добавляя к ним парные карты. Это дает шанс первому забрать из колоды козыри покрупнее, что особенно важно при игре с большим размером колоды. Их стоит экономить, оставляя к финалу игры.

Также нужно следить за мастями в игре Дурак, которые вышли или остались в игре. Бывает, что оппонент ходит с карт той масти, которой у вас нет. В таком случае придется решать, пожертвовать козырем или же забрать карту себе. В целом, можно спокойно отдавать любые карты от шестерки до девятки, а вот козырного короля и туза лучше приберечь до конца. Точно так же это работает и в обратную сторону, помогает вычислить слабые стороны оппонента и использовать их против него.

Контроль игры

Для того, чтобы улучшить скорость игры в Дурака, можно воспользоваться следующими советами:

правильно организовывайте карты. Это помогает собирать выгодные комбинации и достигать больших успехов в ходе матча. Лучше всего выкладывать карты в порядке убывания номиналов, начиная с самых младших; внимательно следите за всеми ходами в игре. Отвлекаться в процессе Дурака однозначно не стоит. На основе собранной информации будет проще продумать собственные ходы; не бойтесь рисковать. Порой смелые решения приводят к очень хорошим результатам.

Всегда можно попытаться оказать давление на противника, закидывая его картами. Естественно, при этом необходимо продумать и пути отхода на тот случай, если соперник не поддастся на провокации. Атаковать можно небольшими козырями, параллельно забирая себе более крупные. Все вышеназванные приемы рекомендуется комбинировать друг с другом – это повышает шанс на победу. Также на их основе рекомендуется выработать собственную стратегию игры и каждый раз адаптировать ее к текущей игровой ситуации. В этом случае противнику будет гораздо сложнее разгадать ход ваших мыслей.