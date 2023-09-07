Дурак является одним из самых популярных карточных развлечений среди российских игроков. Она имеет довольно простые правила, в которых легко разобраться детям и взрослым. В классическом варианте играют колодой в 36 карт, которые делятся на 4 масти – они имеют первостепенное значение при выстраивании стратегии и для победы в целом.

Как масти влияют на стратегию и результаты игры

Масти карт в Дураке – 4 категории, на которые разделены карты в колоде. Каждая имеет свое обозначение и цвет, что позволяет участникам партии быстро и беспроблемно принимать решения в момент хода или отбития карт. При игре в Дурака масти имеют важное значение – на них построен весь игровой процесс.

Основные аспекты мастей

Колоды карт выпускаются в разных странах мира, соответственно, масти называют по-разному. В России приняты следующие наименования:

черви или червы – масть имеет знак, напоминающий «сердце», помечается красным цветов; бубны или буби – помечается ромбом красного цвета; Трефы, которые также называют крестами – на карту нанесен черный крест с каплеобразными концами; Пики – напоминает перевернутое сердце с ножкой или наконечник колющего холодного оружия.

Масть как приоритет

При игре в Дурака раздающий карты участник тасует колоду и по кругу раздает игрокам по 1, 2, или 3 карты за раз, всего 6 карт. Когда раздача сделана, сдающий случайным образом выбирает карту – козырь, который в течение партии будет иметь приоритет над другими мастями. В качестве козыря может выступить любая карта вне зависимости от масти и достоинства.

Стратегии в зависимости от мастей

В некоторых карточных развлечения в правилах прописано старшинство мастей. Одна из таких игр – бридж, в рамках которой участники могут сделать взятки в бубнах, червах и пр. Тем не менее, масти в игре Дурак не имеют старшинства. Все они обладают равной ценностью.

Умение развивать козырную масть и держать контроль над ней

Козырная масть в Дураке используется в рамках большинства стратегий:

козыри всех достоинств собирают на всем протяжении игрового процесса, а затем ходят ими на соперника или отбивают ходы; козырями отбиваются по ходу игры, чтобы не забирать много карт, если других нужных для отбоя карт не хватает; фигурные карты козырной масти собирают для того, чтобы во второй половине игры иметь возможность отбиться и не оставить противнику шанса «завалить» себя.

Собирать козыри при большинстве раскладов достаточно просто – потренироваться можно в симуляторе игры онлайн-Дурак.

Важность обмена карт

Обмен карт проводится в начале игры по общей договоренности с другими игроками. Бывает, что участникам выпали плохие карты, например, мелких достоинств, или же только черные или только красные карты. Таким образом удается улучшить свои позиции и увеличить шансы на успех.

Преимущества и недостатки мастей

Масти карт имеют важное значение для исхода партии. Большинство стратегий в игре Дурак основаны на запоминании и подсчете карт. Теория вероятности и надежда на удачу показывают не такие хорошие результаты.

В рамках игрового процесса важно запоминать вышедшие козырные карты, которых всего 9 штук, а также достоинства других мастей. Игроку важно просчитать, сколько козырей выбыло и какие достоинства были разыграны. Исходя из этого он будет понимать, как и когда сделать удачный ход, какими картами лучше отбиться.

Таким образом, в процессе нужно запоминать свои и чужие карты и пытаться выяснить, какой алгоритм игры использует оппонент. К примеру, если он задумал собрать козыри, желательно выбрать противоположную стратегию, например, собирать карты одинакового достоинства или забрасывать соперника мелочью – такая тактика позволяет «выманить» карты большого достоинства, в том числе и козырные.

Преимущества козырных мастей для победы

Козырная масть на руках – возможность отбить практически любой ход. Чем больше у вас таких карт, тем выше шансы на победу. Однако, не рекомендуется концентрироваться исключительно на сборе козырей. Дело в том, что при удачной сдаче и последующем вытягивании карт из колоды к середине игры на руках могут оказаться одни козыри. В результате ходить и отбиваться придется только ими. Как итог – козырная масть выйдет из игры до того, как сама игра подойдет к концу.

Заключение

Грамотное использование мастей в карточной игре Дурак – возможность усовершенствовать свою стратегию и увеличить шансы на победу. Однако в гонке за выигрышем не стоит забывать об удовольствии, которое можно получить от самого процесса игры и взаимодействия с другими участниками, ведь это всегда непередаваемые эмоции и море веселья.