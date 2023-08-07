Игра в дурака

Дурак ‒ это игра в карты, колода которых традиционно состоит из 36 карт четырех мастей: от 6 до 10, валет, дама, король и туз. Одновременно в ней могут участвовать 6 игроков, но чаще всего играют парой. Раздающий карты достает единую для всех карту, которая определяет козырную масть в каждом раунде.

Раздача карт

Перед коном (партия) карты перетасовывают и сдают по кругу игрокам, соблюдая определенный порядок. Каждому из сидящих за столом выдается по одной карте. Раздача традиционно начинается с игрока, который расположен с левой стороны от сдающего. Раздается 6 карт на 6 человек.

Из тех карт, что остались в колоде, выбирают одну, которая лежит сверху. Ее объявляют козырем и кладут под все оставшиеся карты номиналом вверх. Далее все карты кладутся вверх рубашкой на середину игрального стола.

Основные правила игры «Дурак»

Перед игрой команда определяется с вариацией, в которую собирается играть. К примеру, выбирается подкидной или переводной дурак. Основные правила игры дурак довольно просты:

1. в игре могут участвовать от 2 до 6 игроков. В исключительных случаях могут играть 8 игроков. На шестерых раздается 36 карт, а на восьмерых ‒ 54;

2. перед игрой карты раздают согласно правилам;

3. масть одной из выбранных карт ‒ козырная в данной партии. Она может побить все другие, кроме таких же карт с повышенным номиналом;

4. после того, как карты пересданы, козырь может повторяться (во время игры козыри могут повторяться неограниченное количество раз);

5. если количество игроков соотносится с количеством карт и после раздачи карты заканчиваются, козырной становится масть последней карты из колоды. Если игроки меняются или их становится меньше, партию начинают заново. Когда участник опускает карту, он делает ход. Любой игрок может требовать пересдачи, если у его в руках от 5 карт одинаковой масти;

6. первый ход делает игрок с козырной картой наименьшего достоинства. Ходят всегда по часовой стрелке. Каждая новая сдача начинается с того, кто стал дураком в прошлой партии;

7. в процессе игры участник выкладывает любую карту, которую следующий участник отбивает или забирает себе. Карта считается битой в том случае, если на нее кладется карта большей масти или козырь. Последние бьются исключительно козырями с большим номиналом;

8. карты подкидывают по одному. Первый делает это после слова «Бито!». Подкидывать разрешается до 6 карт. Если тот, кто отбивается не покрывает карту, он забирает себе их все;

9. все битые карты отправляются в отдельную стопку, которая называется «отбой», и больше не участвуют в текущей партии. Они кладутся вверх рубашкой. Подглядывать в карты запрещено, так же как и брать их до того, как все не побиты. После отбоя каждый игрок добирает карты до исходного количества. Последним карты берёт тот, кто только что закончил отбиваться;

10. если карты в колоде закончились, игру ведут по тем же правилам, но без добора. Партия подходит к концу, когда все карты сброшены, а игрок, последним оставшийся с картами на руках, признается “дураком”.

Основные стратегии

Во время игры не стоит принимать много карт. Лучше не зажимать козыри и избавляться сначала от мелких карт, оставляя при этом крупные. Для хода лучше использовать парные карты (например, две 8). Так сопернику будет сложнее отбиться, ведь у него может не найтись двух карт одной масти, и он воспользуется козырем.

В время партии нужно следить за козырями (какие в отбое, а какие остались у соперников). Полезен также метод исключения: если в конце игры у вас на руках козырный валет, дама и король, значит туз скорее всего находится у соперника.

Отбиваться лучше всего парными картами. Если на вас ходят тремя валетами, отбивайтесь тремя тузами, а не одной дамой или королем. Если ходить одной картой, соперник может подкинуть то, что уже не получится отбить.

Соперник не должен видеть, что у вас на руках слабые карты. В время игры лучше пользоваться козырями, не откладывая их на финал, при этом другие крупные карты старайтесь собирать.

Обзор стратегии блефа и использования психологии в игре "Дурак"

Блеф ‒ это важная часть игры, особенно если игроку нужна победа. В качестве примера можно привести ситуацию, когда у игрока 3 козырных карты (король, 10 треф, 6 треф). К нему делают ход с туза бубен, после чего он отбивается 10 треф. К нему идут с туза пик, и он отбивается королем треф. Так остальные игроки подумают, что у него старший король и не станут подбрасывать козырный туз. Часто блефовать не стоит, иначе вам постоянно будут кидать козырные тузы.

Рекомендуется запоминать все вышедшие козыри. Таких карт всего 9. Одна из них будет открыта до конца игры. Если часть козырей находится у вас, задача становится еще легче. Можно также запоминать вышедшие цветные карты по цифрам или буквам. Это поможет подсчитывать карты.

Практические советы для новичков

Если вы только начинаете играть в карты, старайтесь придерживаться следующих советов:

1. отбивайтесь под конец игры;

2. не жалейте крупные карты для того, чтобы отбиться;

3. мелкие карты собирать не стоит, а вот крупные обязательно пригодятся;

4. всегда скрывайте свои эмоции и обучайтесь новым стратегиям;

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