Собираясь с компанией друзей, люди хотят хорошо провести время вместе. Однако важно продумать досуг. Простое и интересное развлечение – карточные игры. Они обладают довольно простыми правилами игры в дурак, которые могут освоить даже люди, впервые оказавшиеся за столом. Такое времяпрепровождение может быть веселым и занимательным, достаточно подобрать правильные карточные игры, которые будут интересны и понятны всем.

Зачем игры в компании так важны?

Карточные игры считаются увлекательным универсальным развлечением. Они развивают память, стратегическое мышление и математические навыки. Игры помогают:

скрасить досуг;

объединить всех за одним занятием;

улучшить самооценку победителя;

научиться заранее планировать свои действия;

ощутить азарт, удовольствие от игры и чувство победы.

Испытать подобные ощущения могут все члены компании, достаточно сыграть несколько партий.

Подготовка к игре

Для того, чтобы хорошо провести время за карточной игрой для компании, необходимо правильно подготовиться. В первую очередь потребуется подходящая колода. Она может состоят из 36 или 54 карт. Выбор колоды зависит от разновидности игры, которую вы выбрали. Можно начинать с классических игральных колод на 36 карт – они подходят для большинства простых азартных развлечений.

Далее требуется найти подходящее место. Его выбирают, учитывая размеры компании. Если она небольшая, можно разместиться на диване. Когда играть планирует большое количество участников, лучше освободить место за столом.

Выбор подходящих игр

Чтобы вечер был веселым, необходимо подобрать подходящие карточные игры для компании. Их выбор зависит от навыков и количества игроков. Если большинство из них играют впервые, можно остановиться на простом развлечении, например, карточной игре Дурак. Покеру и другим более сложным вариантам следует отдавать предпочтение в том случае, если для них есть подходящая колода, и все игроки знают правила. В ином случае человеку, который с ними не знаком, будет нелегко разобраться во всем на ходу.

Популярные карточные игры

Существует огромное количество настольных карточных игр за столом. Среди них есть веселые, захватывающие и при этом достаточно простые.

"Уно": Быстрая и веселая игра, подходит для больших групп

Уно – отличное развлечение для больших компаний. В нее может играть до 10 игроков за раз. Минимальное количество участников – 2. Правила крайне просты – необходимо избавиться ото всех карт и заработать нужное количество баллов. Средняя продолжительность одной партии составляет 30 минут. Однако у игры есть недостаток – для нее не подойдет классическая колода из 36 карт, необходимо покупать специальную.

"Дурак": Классическая игра с элементами настроения

С этой карточной игрой знакомы практически все. Она отлично подойдет как для игры дурак вдвоем, так и для компаний. Для того, чтобы сыграть в дурака, достаточно иметь стандартную колоду. Одновременно в игре может участвовать до 6 человек. Главная цель – как можно быстрее сбросить все карты и выйти из игры. Каждый игрок получает по 6 карт. Оставшуюся колоду кладут в центр и достают из нее одну карту, которую объявляют козырем. Первым делает ход тот, у кого на руках самая мелкая козырная карта. Ходить можно с любой карты, отбиваться же картами по старшинству с учетом мастей. Козыри бьют карты любой масти.

"Пасьянс"

В эту категорию включают целый комплекс карточных игр. Пасьянс Косынка, Паук, Солитер, Три пика – выбирайте любой и играйте вместе с друзьями.

Организация турниров и призовых игр

Для того, чтобы добавить в привычное развлечение долю азарта, можно заняться организацией карточных игр. Так вы превратите классические посиделки в настоящий турнир.

Построение соревновательной системы

Соревновательный дух повышает интерес к происходящему, поэтому следует продумать вашу турнирную систему. Так, участники могут зарабатывать очки, по сумме которых определяется победитель, или же соревноваться друг с другом. Проигравшие игроки выбывают из турнира, а оставшиеся играют до тех пор, пока не выяснится, кто же из них лучший карточный стратег.

Заключение

Карточные игры для компании – это простое и веселое развлечение, доступное всем. Проводя время за игровым столом, друзья общаются друг с другом, обсуждают интересующие их темы, обмениваются мнениями. Все это сплачивает людей, позволяет незабываемо провести время и получить от встречи более яркие положительные эмоции.