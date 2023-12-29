Дорогие игроки!

Мы рады сообщить, что у нас готовится большое обновление “Дурака”, которое вы сможете оценить уже в первой половине 2024 года.

Что нового появится в игре:

Новый режим “Турниры”. Вы сможете знакомиться и соревноваться с другими игроками, получать очки рейтинга и награды за победы.

Обновленные коллекции. Эмоции, фразы и шляпы добавят больше разнообразия и настроения в игру, а подарки помогут проявить внимание или симпатию к сопернику.

Улучшенный чат. Общение станет еще удобнее. Вы сможете легко устанавливать контакт с игроками, находить друзей и совместно играть в любимую карточную игру.

Высокая производительность. Наша команда усердно работает над внедрением нового функционала и оптимизацией приложения. Мы хотим, чтобы оно работало бесперебойно для всех пользователей.

Кроме того, стоит отметить, что за текущий год мы также успели разработать и выпустить web-игру на игровой платформе ВКонтакте. Сейчас она входит в ТОП-100 популярных приложений, а аудитория “Дурака” насчитывает 140000 участников.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем следующие релизы на платформах – Яндекс игры, Мой мир и Одноклассники.

На этом грандиозные планы не заканчиваются, но пока они останутся в небольшом секрете. Следите за новостями в блоге и сообществе ВК – обещаем, что будет много интересного контента. Надолго не прощаемся и желаем всем нашим игрокам удачи, ярких побед и прекрасного настроения в Новом году! Мы рады, что вы выбираете именно нас.

С искренней заботой и благодарностью, команда Playvision 🎄