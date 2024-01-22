Игра Дурак Онлайн стала еще реалистичнее – теперь каждое действие игрока сопровождается звуком!

В первом обновлении “Дурака” за 2024 год наша команда добавила звуковые эффекты и внесла улучшения в графику игры, которые сделают ваш игровой опыт еще лучше. Заходите в игру и оцените изменения! Мы уверены, что они придутся вам по душе 🙂

Звуки в игре

Новые звуки в Дураке Онлайн помогут лучше сосредоточиться на игре и получить больше захватывающих эмоций. Звук входа в игровой стол, шелест карт при раздаче, звон фишек, а также звук отсчёта хода, выбор карты и окончание матча – эти и другие звуки уже ждут вас в игре!

Переходите в настройки и включайте звук, чтобы погрузиться в обновлённую атмосферу игры.

Улучшения в графике игры

Не забыли позаботиться и о ваших глазах! Сейчас отображение карт в колоде стало чётче и крупнее. Вместе с тем веер карт стал шире, в руку игрока умещается больше карт. При этом сами карты и масти стали более заметными, вы сможете быстрее анализировать ситуацию, сравнивать карты и принимать решения.

В следующем обновлении мы приготовим для вас еще больше приятных и необходимых функций, о которых также расскажем в блоге. А пока – начинайте игру и наслаждайтесь новым звучанием нашего любимого Дурака.

С заботой о вас,

команда Playvision ❤️