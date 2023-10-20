В преддверии грядущего большого обновления мы решили порадовать вас новым персонажем! Он станет прекрасным дополнением в любой беседе с друзьями в игре.

Спешим сообщить, что в "Дурак Онлайн" появилась новая коллекция смайлов - "Лягушонок Пепе". Многие из вас уже знакомы с этим забавным и выразительным персонажем, покорившем просторы интернета. И мы не могли остаться в стороне.

Что особенного в этих новых смайлах? Ответ прост - они представляют собой очаровательных лягушек! Мы верим, что "Лягушонок Пепе" понравится вам так же сильно, как и нашей команде разработки. Наши художники и аниматоры вложили максимум любви и 100% творческих навыков, чтобы сделать их живыми и детализированными.

Новые смайлы "Лягушонок Пепе" уже доступны для покупки в разделе “Коллекция”. Уверены, что новая коллекция доставит вам массу приятных впечатлений, расширит спектр эмоций для самовыражения и разнообразит ваш игровой опыт. Желаем от души повеселиться и побеждать в игре "Дурак Онлайн".

Спасибо, что вы с нами! Ваша команда разработки ♥️