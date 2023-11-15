С радостью и энтузиазмом представляем наше новое масштабное обновление - "Общение".

Теперь вы легко можете подружиться с любыми игроками в Дурак Онлайн! Отправьте заявку в друзья, открыв профиль понравившегося игрока. А принять заявку можно во вкладке "Друзья" или через появившееся уведомление.

Без лишних слов - "Чаты". Обсуждайте с друзьями стратегии, делитесь впечатлениями об игре или просто общайтесь обо всём на свете. Вы даже можете пригласить друга сыграть, создав приглашение, не покидая чат.

Уверены, вы оцените нововведения и обзаведетесь множеством неожиданных и вдохновляющих знакомств!

На этом отличные новости не заканчиваются! Игра стала ещё круче для вас, мы добавили несколько полезных "обвесов"! 🥳

Приглашение друзей: Устали ждать, пока соберётся полный стол? Теперь это не проблема! Вы можете позвать своих новых друзей сыграть с вами, используя новое меню отправки приглашений. Вместе веселее!

Настройка Приватности: Хотите играть только с друзьями? Теперь это возможно, с функцией "Приватный стол". Активируйте "Приватность" на панели настройки игры в Лобби и приглашайте только тех, кого хотите. К вам не смогут присоединиться посторонние, пока включена эта функция.

Настройки: Теперь у вас есть возможность менять раскадку карт и козырей в руке!

Новые таймеры: Таймеры хода стали более яркими и контрастными.

Игровая логика: Исправлена ошибка в играх на 3+ человек, когда, после победы одного из участников партии, ход передавался некорректно.

И еще:

Исправления множества различных ошибок работы/отображения элементов интерфейса;

Оптимизация производительности десктоп и мобильной версий приложения;

Снижение нагрузки приложения на Android устройствах;

Фиксы ошибок механики "Коллекций";

Исправление нескольких ошибок с зависанием/черным экраном/вылетами приложения.

Оставайтесь с нами, ведь впереди еще много интересного ;) Ваши отзывы и предложения - наша ценнейшая награда, которая помогает делать Дурак Онлайн ещё лучше!

P.S. Выход обновления для IOS версии запланирован на 22 ноября.